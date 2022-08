Dans LéNA cette semaine: le général Valeri Zaloujny, le héros de toute l’Ukraine

Le général ukrainien Valeri Zaloujny est devenu un héros dans les médias, mais aussi aux yeux de ses concitoyens, et en particulier de ses subordonnés, car il traite les simples soldats aussi bien que les colonels. Il dit que son armée regorge de jeunes soldats de métier, et que beaucoup d’entre eux ont dans leur sac à dos un sceptre de maréchal : « Nos sergents ne sont pas des reliques des armées soviétiques et russes, des crétins obtus et avinés. Ce n’est pas de la chair à canon, car personne n’oserait leur assigner ce rôle. Ils savent se battre, et ils sont presque tous si bien préparés qu’ils pourraient recevoir des galons d’officiers. »

Il aime Facebook. Quand ses soldats abattent un avion ou un hélicoptère, détruisent une colonne de chars ou, tout simplement, font bien leur travail, il le fait savoir sur les réseaux sociaux. Grâce à Facebook, on connaît sa date de naissance, et il y a reçu près de cent mille souhaits le jour de son anniversaire. Des mots chaleureux et des félicitations, mais aussi des messages ressemblant à ceux que laissent les midinettes sur les profils de stars de la pop culture.