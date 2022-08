Etats-Unis: la Maison Blanche épingle les personnalités ayant bénéficié d’un abandon de dette et qui s’y sont opposées

Alors que les sénateurs démocrates Chuck Schumer et Elizabeth Warren ont salué dans un communiqué commun « un pas de géant vers la résolution de la crise de la dette étudiante », l’opposition républicaine a réagi vigoureusement.

Face aux réactions en cascade des élus, la Maison Blanche a publié, sur son compte Twitter, les identités des personnalités républicaines ayant eu recours à un effacement de dette, ainsi que le montant concerné.

Sans plus d’indication, la Maison Blanche a ensuite affirmé que « la proposition de prêt étudiant de l’administration rendra le système de prêt étudiant plus gérable (…) en offrant une voie plus facile à l’annulation de prêt pour les fonctionnaires. »