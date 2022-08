«Après l’orage»: restaurer le dialogue

Il y a quelques mois, je patiente dans un commerce, les yeux rivés sur mon téléphone. Mon tour arrive, je me présente au comptoir, encore absorbé par la lecture d’un message, et je lève les yeux vers le propriétaire pour découvrir qu’il me regarde droit dans les yeux :

– Je vais être franc avec vous… Toute cette pensée unique qui a détruit les gens, je suis révolté, je suis encore en colère…

Je suis complètement pris au dépourvu. Depuis des mois, dans la foulée de la sortie de mon livre Juste un passage au JT, de bibliothèque en salle communale ou centre culturel, je fais des exposés, des conférences, je tente d’expliquer ce qui s’est passé, ce qu’a été cette pandémie et, à chaque fois, je me prépare mentalement à une confrontation plus dure, difficile, passionnelle. La voici. Sauf que je n’ai rien anticipé, je le regarde, un peu indécis, il enchaîne :