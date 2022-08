Tueurs du Brabant: sans avancée dans les prochains mois, l’enquête prendra fin

Entre 1983 et 1985, des individus masqués et lourdement armés ont commis des braquages meurtriers dans des grandes surfaces du Brabant wallon et du Brabant flamand. Ils ont tué 28 personnes. L’enquête sur ces faits, parmi les plus graves que la Belgique ait connus, aurait dû être prescrite 30 ans après le dernier fait, mais une modification de la loi a donné aux enquêteurs la possibilité de prolonger les investigations jusqu’en 2025. Les Tueries du Brabant restent à ce jour l’une des principales affaires non résolues dans l’histoire judiciaire belge.