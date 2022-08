Coronavirus: ce que disent les derniers chiffres en Belgique

Entre le 16 et le 22 août, 1.947 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, en hausse de 14 % par rapport à la semaine précédente. Une hausse qui peut sans doute s’expliquer par le jour férié du lundi 15 août lors de période de référence précédente.

Entre le 19 et le 25 août, il y a eu en moyenne 71,1 admissions à l’hôpital par jour pour cause de covid, soit une baisse de 19 % par rapport à la période de référence précédente, selon les chiffres de l’Institut de santé publique Sciensano mis à jour vendredi matin. Au total, 965 personnes positives au coronavirus sont actuellement hospitalisées, dont 68 patients traités en soins intensifs.

En date du 23 août, la couverture vaccinale pour la deuxième dose de rappel est de 47,1 % pour les personnes âgées de 85 ans et plus. Au total, plus de 590.000 habitants de notre pays (5,1 %) ont reçu un 2e rappel.