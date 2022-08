Le jeu vidéo, cet éternel «boys’club»

Oh my god, a girl ! » « Hey, retourne dans ta cuisine », ou encore « Tu as une voix sexy, tu veux qu’on se rencontre ? », voici le genre de remarques que l’on est certain de se prendre en pleine face lorsque l’on est joueuse et qu’on se lance dans un jeu multijoueur en ligne. Comme beaucoup d’autres espaces, le jeu vidéo n’est guère accueillant pour les femmes. Selon les derniers chiffres, elles composeraient pourtant la moitié de la communauté des gamers. Mais pour jouer heureuse, il faut malheureusement souvent jouer cachée. Assumer son identité, c’est prendre le risque d’être raillée ou harcelée.