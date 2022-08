SNCB: des «potes» pour assister les traumatisés du rail

Agressions (verbales ou physiques), suicides, violences… la vie sur le rail comporte son lot de phases traumatisantes. A la SNCB, un système de « buddy » a été développé pour que des membres du personnel viennent le plus vite possible en aide aux acteurs involontaires de ces actes.

La vie n’est pas faite que de moments doux. Celle sur le rail non plus. En 2021, pourtant année covid avec moins de voyageurs, la SNCB a recensé une hausse de 50 % des agressions sur ses agents (1.914 au total, en moyenne cinq par jour) dont 40 % étaient des agressions physiques suite à des sanctions pour de multiples raisons (titres de transport non valides, non-respect des mesures sanitaires, infractions diverses, comportements perturbateurs…). En 2022, ces agressions ont encore augmenté (770 sur cinq mois). Le personnel roulant de la SNCB est donc confronté quotidiennement à des actes, paroles, potentiellement traumatisantes. Comme témoin ou comme victime.