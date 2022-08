Thomas Muller charrie Lewandowski avant leurs retrouvailles en LDC: «On se voit vite à Munich» (vidéo)

Les deux clubs sont tombés dans un groupe très difficile… Le Bayern, l’Inter et le Barça dans un même groupe, cela pique ! Ce groupe marque donc les retrouvailles avec le Bayern pour Robert Lewandowski. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cela fait plaisir à Thomas Muller, son ancien coéquipier bavarois. Dès la fin du tirage, Müller a exprimé sa satisfaction d’affronter son ancien coéquipier, auteur de 344 buts en 375 matches avec les Bavarois. « Quel beau tirage pour la Ligue des Champions. Mister Lewangoalski, on se voit vite à Munich », a lâché tout sourire l’attaquant allemand.

Ensemble, Thomas Müller et Robert Lewandowski ont notamment remporté une Ligue des Champions et huit championnats d’Allemagne avec le Bayern. Mais pas sûr que sur le terrain, les deux se fassent des cadeaux…