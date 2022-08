Une camionnette fonce sur une terrasse à Bruxelles: ce que l’on sait (vidéo) Une camionnette a percuté une terrasse dans le centre de Bruxelles, près de la rue Neuve.

Le conducteur de la camionnette a pris la fuite après la collision et est actuellement recherché par la police. Six personnes ont été légèrement blessées et il n’y a pas eu d’évacuation vers les hôpitaux.