TV sans décodeur: les offres se multiplient, à moindre prix

Pour beaucoup de ménages, c’est une rentrée sous le signe des économies qui se profile dans le contexte actuel. Niveau télécom, il y a sans doute moyen d’économiser quelques euros, et c’est du côté de la télévision que ça se passe. La tendance est là depuis plusieurs années, mais elle s’accélère petit à petit. Désormais, la plupart des opérateurs proposent aux consommateurs une offre tv « sans décodeur ». Derrière celle-ci, la possibilité d’accéder aux chaînes de télé sur son smartphone ou son ordinateur en streaming via l’application du fournisseur. Dernier en date à se lancer sur ce créneau : Voo, qui a présenté « Voo TV Light » la semaine passée. « C’est à destination de la nouvelle génération notamment, qui est toujours plus connectée, toujours plus mobile », explique Marie-Pierre Dinsart, la porte-parole du groupe. Chez Telenet, où l’application Flow a été lancée il y a un peu plus d’un an, on acquiesce.