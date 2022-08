Pierre-Yves Jeholet: «La RTBF doit cesser de vouloir tout faire»

Pierre-Yves Jeholet, ministre-président MR de la Fédération Wallonie-Bruxelles estime que l’équilibre public/privé sur le marché des médias n’est pas satisfaisant et appelle à une réforme des médias de proximité.

La rentrée dans le secteur des médias s’annonce chargée. Du côté du privé, on va voir se dessiner les grandes orientations stratégiques des nouveaux propriétaires de RTL (Rossel et DPG). Sans oublier l’intégration de la chaîne d’info LN24 par le groupe IPM. Côté public, les discussions autour du prochain contrat de gestion de la RTBF (2023-2027) – et donc des missions confiées à celle-ci – vont prendre un tour décisif. Après avoir mené une série d’auditions, le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a remis ses recommandations au gouvernement au début de l’été. La balle est maintenant dans le camp de ce dernier qui doit négocier d’ici à la fin de l’année avec la RTBF le contenu de ce document.