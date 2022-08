Modèles réduits: dans les recoins de la garde-robe enfantine au Musée Mode et Dentelle

Il fut un temps où l’enfance n’existait pas. Où, quand on avait six ans, on portait le même costume que son père, les mêmes robes que sa grand-mère, et où on travaillait presque autant qu’eux. Il fut un temps où les rollers n’existaient pas, pas plus que les sweats à capuche, les tee-shirts Mario ou Barbie, les shorts, les joggings, les baskets, les grenouillères, les barboteuses… Bref, tout ce qui est, s’il fallait résumer : mignon.