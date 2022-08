Roÿksopp et la suite des profonds mystères

Cooperative-PIAS.

Ce printemps, le groupe norvégien mené par Svein Berge et Torbjørn Brundtland publiait son sixième album qui était d’autant plus une surprise qu’après la sortie de The Inevitable End, en 2014, ils avaient annoncé qu’il s’agirait du dernier. Mais l’inspiration étant revenue, voici déjà la deuxième partie de leur projet. Après Alison Goldfrapp sur Part 1, voici d’autres chanteuses à la voix de velours sur une partition moins planante, une continuation aux boucles électroniques plus agitées. Comme s’il s’agissait de marier définitivement sonorités du passé et d’aujourd’hui.