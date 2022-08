Florent Marchet, le conteur du quotidien

Nodiva.

Cela fait huit ans qu’on attendait un successeur à Bambi Galaxy. Ce qui ne veut pas dire que le chanteur berruyer s’est tourné les pouces depuis. On ne compte plus ses collaborations, musiques de films et de théâtre, en plus du superbe roman, Le monde du vivant, paru en 2020. On l’a encore vu au Printemps de Bourges le jour où nous apprenions la mort d’Arno. Seul au piano, parlant le langage du cœur avec l’humour des grands pudiques.