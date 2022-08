Standard: voici pourquoi Renaud Emond est à la fois coupable et victime

Le public de Sclessin s’est souvent montré dur avec ses joueurs, dont il exige l’excellence à chaque sortie, et cela ne changera sans doute jamais. Là est la réalité d’un club qui déchaîne les passions depuis des années, Renaud Emond est bien placé pour le savoir. Sur les réseaux sociaux, les supporters liégeois les plus impatients aiment se convaincre qu’ils lui préféreraient un plot en plastique au poste de numéro 9, oubliant finalement tout ce que le garçon de trente ans apporte et a apporté à leur club depuis sept ans. Presque ingrat… « Renaud évolue à un poste-clé, il est censé être le buteur-sauveur et aujourd’hui, les réseaux sociaux accentuent des critiques que vous ne pouvez pas éviter, comme nous, nous pouvions le faire à notre époque », juge Axel Lawarée, passé par là, lui aussi, lors de la saison 1996-1997 et à l’origine de l’arrivée d’Emond au Standard, en 2015, en provenance de Beveren, lorsqu’il était directeur sportif des Rouches