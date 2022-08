Une camionnette fonce sur une terrasse à Bruxelles: voici les images de l’incident (vidéo)

Une camionnette a « foncé » vendredi sur la terrasse d’un café dans le centre de Bruxelles, faisant six blessés légers avant de prendre la fuite, a annoncé la police locale, sans se prononcer sur le caractère délibéré ou non de la collision et les éventuelles motivations du conducteur. Un suspect a été arrêté par la police à Anvers, a confirmé le parquet lors de la conférence de presse. Le parquet n’a donné aucune précision sur son profil.

A la suite de la collision, l’organisme chargé de l’analyse de la menace terroriste en Belgique (OCAM) a relevé pendant quelques heures son niveau d’alerte de 2 à 3 pour les lieux fréquentés à Bruxelles avant de le rabaisser « en raison d’éléments rassurants » dans l’enquête en cours, a indiqué à l’AFP un porte-parole, sans davantage de précisions.