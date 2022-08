Rocky, Rambo et Joe Smith: Sylvester Stallone incarne un nouveau super-héros

On peut être surpris : le « nouveau Stallone » est à voir non dans les salles mais sur Prime Video. Dans « Le samaritain », c’est son titre, notre bon Sly incarne un super héros. Un vieux super héros… Etonnant ? Oui et non !

Un film de super-héros qui n’est pas du Marvel et qui ne croule pas sous les effets numériques : ce n’est plus tous les jours que ça arrive. Qui plus est, celui-ci nous arrive non seulement produit par Sylvester Stallone himself, mais en plus, il s’y glisse dans la peau du personnage principal, ce Samaritain nanti de drôles de pouvoirs mais dépourvu de toute tenue distinctive (ou quasi). C’est assez dire que l’acteur avait à son tour envie d’aller se balader dans ce genre de cinéma.