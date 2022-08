Podcast – Cinq questions taboues pour comprendre le fonctionnement de l’école

Par Pierre Fagnart Publié le 27/08/2022 à 06:00 Temps de lecture: 1 min

Rentrée pleine de changements, ce lundi, pour les élèves de maternelle, de primaire et de secondaire en Fédération Wallonie-Bruxelles. A cette occasion, Le Soir s’est plongé dans les clichés, dans les questions taboues liées à l’école. Les profs sont-ils trop bien lotis ? Les élèves sont-ils ingérables ? Est-ce que tout irait mieux avec un réseau unique ? Toute la semaine, Charlotte Hutin et Eric Burgraff ont répondu à ces questions. On les a réunis dans notre studio pour en savoir plus sur cette enquête.

Un podcast réalisé pour Le Soir par Pierre Fagnart, avec la participation de Charlotte Hutin et d’Eric Burgraff.

