Anderlecht ambitieux après le tirage au sort des groupes de la Conference League: «Terminer dans les deux premiers du groupe»

Les Mauves affronteront West Ham, le Steaua Bucarest et Silkeborg dans le groupe B de la Conference League.

« Je suis assez satisfait de ce tirage, surtout par rapport aux distances que nous devrons parcourir lors de nos déplacements. Il n’y a pas de long trajet en avion, c’est bien pour la fatigue et la récupération », a réagi Felice Mazzù, le coach des Mauves, sur le site du club.

Anderlecht a hérité des Anglais de West Ham, des Roumains du Steaua Bucarest et des Danois de Silkeborg dans le groupe B de la deuxième édition de la Conference League, dont le tirage au sort a été effectué ce vendredi à Istanbul.

Sur le plan sportif, quand on arrive dans une phase de groupe, il n’y a pas de match plus facile que les autres. West Ham, c’est un club avec une belle histoire et c’est une adversaire de qualité, même s’ils n’ont pas trop bien débuté la saison. Les Danois sont premiers à égalité avec le FC Nordsjaelland, que nous avions rencontré dans le cadre de notre préparation. Je connais par contre un peu moins bien l'équipe de Bucarest, qui est moins bien classée dans son championnat.

En tout cas, ce sont tous des adversaires très sérieux. Nous allons devoir faire preuve d’une grande concentration, mais nous pouvons assurément avoir l’ambition de terminer dans les deux premiers de ce groupe. »

Un avis partagé par Peter Verbeke, le CEO du club bruxellois. « La qualification pour cette phase de groupe européenne est un moment important pour notre club. Nous avons réussi à vaincre un adversaire de qualité, grâce au soutien du public du Lotto Park qui était ravi et à la mentalité fantastique d'un jeune groupe de joueurs. Avec West Ham, nous rencontrons une équipe de Premier League, l'ancien Steaua Bucarest est un club à la riche histoire, tandis que Silkeborg IF est en tête du championnat danois. Ce sont toutes de belles affiches. Nous sommes impatients et pouvons nourrir de saines ambitions. »