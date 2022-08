«Pour me convaincre, il faudrait que cela soit obligatoire»

De plus en plus de vieilles personnes se demandent si cela vaut encore la peine de se faire vacciner.

Ce jeudi-là, le troisième âge de Charleroi tient son atelier couture dans les bureaux du CPAS de Couillet. Les seaux d’eau recueillent les gouttes qui s’échappent du plafond du hall depuis plus d’un mois. Mais les huit dames présentes n’en ont cure. Après deux ans de fermeture, elles sont contentes de profiter de leur loisir, que ce soit la couture ou les thés dansants. « ça nous a fait du bien », reconnaissent-elles. Ici, chacun a son avis sur la vaccination contre le Covid 19. Très peu y sont opposées depuis le début – mais il y en a – d’autres ont suivi tout le schéma vaccinal et comptent se déplacer pour la quatrième dose. Entre les deux, une large frange se pose encore des questions. C’est le cas d’Evelyne, 76 ans, qui a reçu ses première, deuxième et troisième doses mais ne se déplacera pas pour la quatrième. La raison ? C’est son médecin qui l’en a dissuadé. « Il était déjà sceptique pour les précédentes campagnes mais il vaccinait tout de même.