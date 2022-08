Coronavirus: Pourquoi la campagne de vaccination est reportée au 12 septembre

Les vacances sont terminées et, avec la fin des beaux jours, la crainte d’une nouvelle vague de coronavirus reprend un peu de vigueur, du moins auprès des autorités sanitaires. Quand il analyse les derniers chiffres disponibles, Yves Van Laethem considère qu’ils vont « toujours dans la bonne direction » même si les infections repartent légèrement à la hausse après des semaines de baisse. Le porte-parole interfédéral confirme que différents modèles nationaux et internationaux prévoient une nouvelle vague d’ici quelques semaines et en profite pour inviter la population à se faire vacciner à nouveau : « Une nouvelle injection augmente votre protection contre la contamination et la maladie. On sait aussi que les avantages d’une nouvelle injection l’emportent toujours clairement par rapport aux effets secondaires, qui sont légers dans la majorité des cas. »