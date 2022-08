Supermarchés: pourquoi les négociations de prix entre producteurs et distributeurs virent au casse-tête

Vous ne trouverez très probablement pas de produits frais Danone si vous effectuez vos courses ce week-end chez Delhaize ou Lidl. Les négociations sur les prix entre le géant des produits laitiers et les deux enseignes de supermarchés ont tourné court. Faute de contrat, la multinationale de l’alimentation a suspendu ses livraisons dans ces grands magasins. Ce genre de désagrément n’est pas neuf ; c’est arrivé notamment avec les produits Neslté chez Colruyt en février dernier. Il n’est pas isolé non plus en ce moment, puisque Planta et le Lion sont eux aussi temporairement en froid. Et il y a fort à parier qu’il se multiplie dans les semaines et les mois à venir. L’inflation insensée confronte en effet tous les acteurs de la chaîne alimentaire – du producteur au consommateur – à une équation pour le moment insoluble.