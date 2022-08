Pablo Heras-Casado: «Pour diriger, il faut être en contact avec la vie»

Des « cathédrales sonores » : voilà ce qui pourrait qualifier les Symphonies d’Anton Bruckner, onze œuvres composées entre 1863 et 1896, date de sa mort. Des œuvres devenues au fil du temps des monuments du répertoire. De celles que chaque chef d’orchestre a à cœur d’interpréter.

Pour leur première collaboration, le chef espagnol Pablo Heras-Casado et Anima Eterna, orchestre spécialiste des interprétations historiques, veulent « démonter ensemble ces cathédrales pierre par pierre pour ensuite les reconstruire comme neuves » à l’aide d’instruments anciens. Au cours des prochaines saisons, ils les aborderont toutes, à commencer par la 7e, avec laquelle ils sont actuellement en tournée entre l’Elbphilharmonie d’Hambourg et le Concertgebouw de Bruges. Un travail entamé en ce mois d’août par des répétitions, à l’issue desquelles nous rencontrons le chef, souriant et enthousiaste.