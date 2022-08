Asile: des urgences dans les réseaux d’accueil européens saturés

Un bébé de trois mois est décédé, dans la nuit de mardi à mercredi, à Ter Apel, le centre néerlandais d’enregistrement des demandes d’asile. Une enquête a été ouverte, pour définir les causes du drame. Voilà des mois que les associations qui viennent en aide aux candidats réfugiés dénoncent, comme au Petit-Château à Bruxelles, des conditions « indignes et inhumaines » sur le site. Ces derniers jours, quelque sept cents personnes y dorment à la belle étoile, faute de place pour les accueillir. Parmi elles, des hommes seuls mais aussi, dénonce Médecins sans frontières, des femmes, dont certaines enceintes, des enfants et des malades chroniques (parfois à court de traitements). Vu la situation sanitaire – MSF Pays-Bas a comparé les conditions de vie à Ter Apel avec celles du camp de Moria, en Grèce – l’ONG a décidé de fournir des soins médicaux et psychologiques.