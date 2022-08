Chaos au Petit-Château: Un «nouveau» centre et un déménagement pour commencer

A partir de lundi, les demandeurs de protection internationale devront s’inscrire à Pacheco et plus au Petit-Château. Parallèlement, un centre uniquement dédié aux « dublinés », ceux qui ont déjà fait une demande ailleurs en Europe, a ouvert à Zaventem.

La Belgique ne semble plus savoir où donner de la tête pour gérer l’afflux constant de demandeurs de protection internationale. Ils sont déjà plus de 2.000 à s’être enregistrés depuis le début du mois d’août, même s’ils sont en réalité bien plus, comme l’ont démontré les files devant le Petit-Château à Bruxelles ces derniers jours. Parce que la sécurité des migrants, des ONG et du personnel de Fedasil ne pouvait plus être assurée dans ces lieux, il a été décidé de déménager l’enregistrement sur le boulevard Pacheco, siège de l’Office des étrangers.