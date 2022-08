Circulation à Bruxelles: une nouvelle phase du plan Good Move est entrée en vigueur ce vendredi

Elle concerne la commune de Schaerbeek, et plus spécifiquement le quartier Royale Saint-Marie.

En parallèle, la rue Royale Saint-Marie sera mise à sens unique dans l’autre sens, de la rue Rubens en direction de la place de la Reine. Des pistes cyclables seront prévues dans les deux sens.

D’autres modifications sont également prévues : une inversion du sens de circulation de la rue Lefrancq entre la rue Royale Sainte-Marie et la rue de la Poste. Ensuite, une mise à sens unique pour les voitures de l’avenue Rogier, de la chaussée de Haecht à la rue des Palais avec maintien des transports en commun dans les deux sens est également prévue. Enfin, la création d’un filtre place de la Reine, où les voitures ne pourront plus rejoindre la rue Royale Sainte-Marie en venant de la chaussée de Haecht. Près de la place Colignon, le plan prévoit aussi la mise à sens unique de la rue Général Eenens pour les voitures depuis la place vers la rue Metsys.

L’introduction du nouveau plan de circulation sera accompagnée par les services de police et les gardiens de la paix promis par les autorités communales. Des équipes de la zone de police Nord seront également en place la semaine suivant le lancement de la nouvelle phase, afin de guider le trafic dans ce nouveau plan de circulation.

Schaerbeek a proposé en janvier dernier le plan de circulation divisé en trois quartiers sans voiture : les Azalées, Royale Sainte-Marie et la Cage aux Ours. Dans le quartier des Azalées, les nouveaux changements ont immédiatement pris effet. Ce qui commence maintenant et la deuxième phase qui succède à celle du quartier Royale Sainte-Marie. La dernière partie du plan de circulation entrera en vigueur dans le quartier de la Cage aux Ours en novembre prochain.