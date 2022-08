Nouveau plan de mobilité à Bruxelles: dix premiers jours sans couacs majeurs

A Bruxelles, un certain nombre d’automobilistes cherchent encore leurs repères dans le cadre du nouveau plan de circulation dans le Pentagone.

Pour le moment, on n’a pas beaucoup de plaintes. On attend de voir avec la rentrée », explique le porte-parole de Touring Lorenzo Stefani. Celui-ci s’exprime ainsi au sujet du nouveau plan de circulation dans le Pentagone, à Bruxelles. Voilà une petite dizaine de jours que la Ville de Bruxelles a réorganisé complètement la mobilité au centre-ville. Depuis le 16 août dernier, les autorités locales ont divisé la zone en huit boucles de circulation afin de maintenir le trafic de transit sur la petite ceinture. Ce chamboulement de la mobilité s’inscrit dans le cadre du plan régional de mobilité Good Move. Le lancement du dispositif un 16 août ne doit rien au hasard. Le trafic s’avère fluide durant les vacances. Et, la commune souhaitait des débuts en douceur avant la rentrée de la semaine prochaine. Esquisser un bilan après dix jours constitue un exercice délicat. « Il est beaucoup trop tôt pour tirer des conclusions », soulignent la plupart de nos interlocuteurs.