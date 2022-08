Energie: la taxation des surprofits toujours dans les limbes

La taxation des surprofits engrangés par les entreprises du secteur énergétique s’annonce comme l’un des dossiers chauds de la rentrée politique. Si plusieurs partis de la majorité (PS et Ecolo en tête) réclament activement la mise en place de ce dispositif qui permettrait au gouvernement de dégager des moyens pour soutenir le pouvoir d’achat, dans les faits le dossier patine. En juillet dernier, la ministre de l’Energie (Groen), Tinne Vanderstraeten, a déposé une proposition sur la table du gouvernement basée sur le modèle de taxation mis en place en Italie. Il s’agit d’un impôt spécial unique de 25 % sur les bénéfices excédentaires réalisés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022. La taxe est prélevée si l’augmentation sur un trimestre de la marge brute est d’au moins 100.000 euros et supérieure à 10 %. Elle concerne tous les fournisseurs, producteurs et négociants d’électricité, de gaz naturel et de pétrole.