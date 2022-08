Vente de VOO: les communes pourront toucher une part du magot sans être taxées

Orange n’est pas encore officiellement devenu l’actionnaire majoritaire de la société VOO. Car s’il existe un accord de principe pour que la société publique liégeoise Nethys cède à Orange 75 % des parts de VOO qu’elle détient, l’opération est toujours conditionnée au feu vert de l’autorité de la concurrence. Et l’étude de ce dossier pourrait encore prendre un peu de temps. Nethys n’a donc pas perçu le moindre euro de cette vente (qui va lui rapporter quelques centaines de millions, vu que VOO a été valorisée à 1,8 milliard). Mais le partage du futur jackpot suscite déjà quelques débats enflammés. Certains souhaitent que Nethys réinvestisse directement cette somme dans des projets qui participent au rayonnement de Liège (l’aéroport est souvent cité) ; là où d’autres préféreraient voir remonter une partie du butin vers les actionnaires (la province de Liège et une série de communes du coin), pour leur permettre de financer leurs propres projets. Mais un argument épouvantail était utilisé pour dissuader les partisans d’une telle redistribution aux actionnaires : cela risquait de coûter jusqu’à 260 millions d’euros d’impôt (taxation des plus-values latentes). Alors que si l’argent était réinvesti par Nethys, aucun impôt n’était dû.

Enodia, la maison-mère de Nethys, a voulu vérifier l’argument et s’est adressée au service des décisions anticipées (SDA) pour savoir à quelle sauce fiscale elle serait mangée, en cas de paiement aux actionnaires. L’administration fiscale a rendu sa décision le 23 août. Et c’est une heureuse nouvelle pour ceux qui désirent faire remonter une partie du magot. Dans sa décision anticipée, le fisc stipule que seule la plus-value réalisée sur la vente de VOO sera taxée, si elle n’est pas réinvestie. Mais la valeur des actifs de VOO – environ 750 millions d’euros – peut remonter dans les poches des actionnaires sans être soumise à taxation. Le cadre fiscal étant clarifié, Enodia a désormais les éléments en main pour définir quelle proportion de la vente elle laissera dans le tiroir-caisse de Nethys, et quelle partie remontera chez les actionnaires. Pour mener à bien ce débat, il faudrait toutefois commencer par définir le plan stratégique de l’entreprise… dont on est sans nouvelle depuis de (très) longs mois.