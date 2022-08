D1A: le Sporting de Charleroi subit sa troisième défaite de la saison face au Club de Bruges (1-3)

Bien que Ryota Morioka l’ait porté au commandement (9e), Charleroi a perdu 1-3 le match d’ouverture de la 6e journée face au Club Bruges, vendredi. Ferran Jutgla (32e, 36e) et Casper Nielsen (58e) ont lancé les champions en titre vers la première place. Les Blauw en Zwart, qui alignent un 3e succès de rang, comptent 13 points, un de plus que Genk, qui se déplace à Seraing, et l’Antwerp, qui a disputé deux matches de moins. Les Zèbres se retrouvent en 6e position (9 points).

Alors qu’il a surpris la semaine dernière en écartant Isaac Mbenza, Ryota Morioka et Joris Kayembe lors du déplacement à Zulte Waregem, Edward Still a titularisé le trio et a écarté Marco Ilaimaharitra, Loïc Bessile et Ali Gholizadeh. Dans le camp brugeois, Carl Hoefkens a reconduit le onze victorieux de Courtrai, et a laissé sur le banc Dedryck Boyata, qui a signé mardi.