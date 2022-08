Brasserie Saint-Feuillien: «Il faut éviter que la qualité de nos produits en pâtisse»

Depuis la guerre en Ukraine et l’envolée de l’inflation en Belgique, la Brasserie Saint-Feuillien, qui écoule une partie de sa production via la grande distribution, subit une hausse d’environ 30 % de ses coûts. « Brasser nécessite beaucoup d’énergie », justifie Edwin Dedoncker, administrateur délégué de cette brasserie familiale basée à Roeulx. Il semblait donc logique pour ce patron de demander une augmentation de prix aux supermarchés pour ses bières de terroir qui ont connu un succès tout particulier auprès des consommateurs durant la crise sanitaire. Cette revalorisation semble d’autant plus nécessaire aux yeux du brasseur qu’il s’est lancé dans un ambitieux plan de modernisation avec une nouvelle usine de production incluant l’embouteillage jusqu’ici externalisé.