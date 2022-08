Une camionnette fonce sur une terrasse à Bruxelles: ce que l’on sait sur le suspect

Par A. Se., L. Co. et Belga

L’enquête doit encore déterminer comment et pourquoi le véhicule a été laissé là où il a été retrouvé. Elle devra aussi éclaircir comment le conducteur s’est retrouvé à Anvers, où il a été interpellé.

« L’enquête est en cours, c’est trop tôt pour se prononcer » sur les circonstances de la collision, a indiqué la police. « Ce qui est sûr c’est que le véhicule roulait à une vitesse extrêmement vive » en direction de la terrasse, où se trouvait « un mélange de touristes, d’employés de la ville, d’habitants et de Belges fréquentant la capitale », a observé le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close.

Six personnes ont été légèrement blessées. Trois d’entre elles ont finalement été emmenées du poste de police où elles étaient entendues vers la clinique Saint-Jean, ont précisé vendredi soir les pompiers de Bruxelles. Les trois autres victimes ont été prises en charge sur place.

Le suspect arrêté cet après-midi à Anvers est un dénommé M.G., né en 1994, résidant à Saint-Josse, et qui ne présenterait pas de signe de radicalisation. Ces informations publiées par plusieurs médias nous sont confirmées à bonne source. Cet homme n’est toutefois pas le propriétaire de la camionnette qui a été lancée à toute vitesse dans la rue Saint-Michel en début d’après-midi. En effet, la Mercedes en question appartient à une société de livraison établie à Schaerbeek, a appris Le Soir. M.G, identifié grâce à l’aide du propriétaire du véhicule, en est l’employé.

L’enquête devra aussi faire la lumière sur les circonstances précises des faits et les motifs du conducteur. « Les faits font penser à des attentats comme ceux que nous avons déjà connus à l’étranger et c’est en effet une piste mais ce n’est certainement pas la seule. Toutes les pistes sont sur la table et font l’objet d’une enquête, y compris un éventuel accident de la circulation », a encore indiqué la porte-parole du parquet.