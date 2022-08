Coupes d’Europe: un tirage clément pour l’Union, une belle affiche pour Anderlecht

Sporting Braga (4e de D1 portugaise l’année dernière), Malmö (champion de Suède) et Union Berlin (5e de Bundesliga) : l’Union Saint-Gilloise n’a pas tiré les noms les plus ronflants parmi les engagés en Europa League cette saison. « Mais on a quand même de chouettes rencontres à jouer en perspective », se réjouissait Bart Nieuwkoop, l’ailier des Jaune et Bleu, soutenu dans son propos par son coach. « Braga a tout de même une belle histoire avec la Coupe d’Europe et va souvent loin », analysait Karel Geraerts. « Et comme nous, l’Union Berlin est un club qui vient du bas (NDLR : il a accédé à la Bundesliga pour la première fois de son histoire en 2019) et qui est poussé par un fervent public. »

Le club allemand jouera d’ailleurs dans son stade historique (le Stadion An der Alten Försterei), ce qui n’avait pas été le cas l’année dernière en Conference League lorsqu’il avait dû jouer dans le grand « Olympiastadion » du voisin du Hertha Berlin.