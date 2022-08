Malgré l’absence de Sami Lahssaini, Seraing veut enchaîner

Ce n’est pas une bonne nouvelle pour le staff du RFC Seraing : lors de l’avant-dernier entraînement, Sami Lasshaini a ressenti une vive douleur à l’arrière de la cuisse. La première analyse de la blessure a fait planer une grosse inquiétude. « On craignait une déchirure musculaire », raconte José Jeunechamps. Un examen plus poussé a révélé qu’il n’en est rien. Le « petit prince du Pairay » devrait reprendre le travail dès lundi. Il n’en reste pas moins que cet incident, outre le fait qu’il inquiète, a le don d’agacer le coach des Métallos. Comment lui donner tort, quand on sait que le talentueux médian sérésien traîne divers ennuis du même type depuis plus d’un an ? « Et on ne fait que constater », regrette José Jeunechamps. « N’est-il pas temps d’étudier d’autres approches ? »