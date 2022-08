Une camionnette fonce sur une terrasse à Bruxelles: un désastre frôlé de quelques centimètres

Six blessés légers sont à déplorer après qu’une camionnette de livraison ait foncé à très vive allure sur des personnes attablées en terrasse. Un suspect a été appréhendé à Anvers, mais ses motivations demeurent opaques.

Immense frayeur au cœur de Bruxelles. A 12h51, ce vendredi, une camionnette blanche a foncé sur deux terrasses de la rue Saint-Michel. Une rue perpendiculaire à la très fréquentée rue Neuve. Le bilan est miraculeux : six blessés légers, tous soignés sur place car ne nécessitant pas d’hospitalisation.

Les images de vidéosurveillance diffusées dans l’après-midi montrent cette grosse fourgonnette de livraison renverser tables, chaises et parasols des terrasses du snack City Pizza et du café le Corbeau. On aperçoit des personnes attablées en train de manger se jeter en arrière pour éviter l’impact.