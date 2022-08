Une camionnette fonce sur une terrasse à Bruxelles: le point sur la suite de l’enquête

Le conducteur, qui avait pris la fuite, a été interpellé à Anvers dans le courant de l’après-midi. Le suspect est un dénommé M.G., né en 1994, résidant à Saint-Josse, et qui ne présenterait pas de signe de radicalisation.

Ce samedi, M.G. devrait normalement être entendu par un juge d’instruction, qui décidera ou non de l’inculper. Dans l’attente, le ministère public fait preuve d’une très grande prudence. « Les faits font penser à des attentats comme ceux que nous avons déjà connus à l’étranger, et c’est en effet une piste, mais ce n’est certainement pas la seule », estime la substitut du procureur du Roi Willemien Baert. « Toutes les pistes sont sur la table et font l’objet d’une enquête, y compris un éventuel accident de la circulation », a-t-elle indiqué au cours d’une conférence de presse tenue en fin de journée.

À lire aussi Une camionnette fonce sur une terrasse à Bruxelles: ce que l’on sait sur le suspect

Les motivations de l’individu arrêté restent ainsi opaques, dans l’attente d’autres devoirs d’enquête et en particulier de son audition, qui devrait avoir lieu prochainement à Bruxelles.