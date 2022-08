Mercedes de retour aux affaires? «Restons calmes!», insiste Toto Wolff

On connaît la valeur très relative que l’on peut donner aux essais libres du vendredi. Une réalité augmentée quand il pleut ce jour-là et que le retour du soleil est annoncé pour le reste du week-end, comme ce sera le cas à Francorchamps. Variable supplémentaire : les très nombreuses pénalités qui ont été, et seront peut-être encore infligées aux concurrents qui ont choisi de profiter de ce Grand Prix de rentrée – à moins qu’ils n’aient pas pu faire autrement… – pour changer en tout ou partie d’unité de puissance. C’est ainsi qu’au fil de la journée de vendredi, bon nombre de pilotes – dont Max Verstappen et Charles Leclerc – ont appris qu’ils auraient à reculer, dimanche, avant de prendre le départ (à 15 heures).