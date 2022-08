Philippe Gilbert sur le maillot de leader de Remco Evenepoel à la Vuelta: «Un Mauve en rouge, c’est amusant!»

Nous nous retrouvons ce week-end dans le nord de l’Espagne après plus d’une semaine de course et Remco est vêtu de rouge ce qui, pour un Mauve de souche, est plutôt amusant !

Comme je vous le précisais la semaine dernière, la forme de Remco est épatante. Je l’ai observé, je l’ai vu évoluer avec maîtrise dès le contre-la-montre par équipes inaugural où lui et Rémi Cavagna ont fait très mal au reste… de l’équipe Quick Step-Alpha Vynil. Ensuite je l’ai suivi lors des étapes nerveuses des Pays-Bas où il était très alerte, et à l’affût de la moindre cassure dans le final.

Après, il s’est fait volontairement discret, laissant la chance à Julian Alaphilippe de s’exprimer mais le Français était à court de jambes dans la première étape basque et cela n’a rien donné.