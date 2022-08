Transfert de Zaroury (SC Charleroi) vers Burnley: accord sur un contrat de 4 ans

Sauf improbable retournement de situation, Anass Zaroury va rejoindre Burnley. Alors que le Sporting de Charleroi et Burnley sont tombés d’accord sur un montant de transfert autour de 3,5M d’euros plus divers bonus et un pourcentage en cas de plus-value à la revente plus tôt cette semaine, le joueur et le club de Championship ont un accord sur un contrat de quatre ans. Le Diablotin doit encore passer sa visite médicale dimanche ou lundi avant que le transfert ne puisse être officialisé.