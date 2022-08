La France et le Royaume-Uni, ami ou ennemi? La polémique dans la course à la succession de Boris Johnson

Le président français a mis en garde Liz Truss, la potentielle future Première ministre britannique : « Si on n’est pas capable, entre Français et Britanniques, de dire si on est ami ou ennemi, on va vers de sérieux problèmes ».

Le Royaume-Uni est une nation amie, forte et alliée, quels que soient ses dirigeants », a affirmé Emmanuel Macron vendredi depuis Alger, après que la favorite au poste de Première ministre britannique, Liz Truss, a refusé de dire si le président français était « ami ou ennemi » de son pays.

« Le peuple britannique, la nation qu’est le Royaume-Uni est une nation amie, forte et alliée, quels que soient ses dirigeants, et parfois malgré et au-delà de ses dirigeants ou des petites erreurs qu’ils peuvent faire dans des propos d’estrade », a déclaré le chef de l’Etat français en marge d’une visite officielle en Algérie. « Si on n’est pas capable, entre Français et Britanniques, de dire si on est ami ou ennemi – le terme n’est pas neutre – on va vers de sérieux problèmes », a estimé Emmanuel Macron, lors d’une conférence de presse, après une visite au cimetière Saint-Eugène.