Meeting de Lausanne: Duplantis, Ingebrigsten et Bol infatigables

Même après deux grands championnats en un mois, il y en a qui n’en ont jamais assez. Ce vendredi, à Lausanne, antépénultième étape de la Diamond League avant le Mémorial Van Damme et la grande finale de Zurich, le Norvégien Jakob Ingebrigsten et la Néerlandaise Femke Bol ont encore frappé fort, respectivement sur 1.500 m et 400 m haies.

Ingebrigtsen, qui avait réussi le doublé 1.500-5.000 m à Munich après l’avoir manqué à Eugene en se faisant devancer par le Britannique Wightman sur 1.500 m, a frappé une nouvelle fois très fort en réussissant la meilleure performance de l’année en 3.29.05, le 3e chrono de sa carrière, en devançant le Kenyan Abel Kipsang (3.29.93). Quant à Bol, en l’absence de la recordwoman du monde, l’Américaine Sydney McLaughlin, elle s’est promenée sur 400 m haies en s’imposant en 52.95, son 6e chrono de l’année sous les 53 secondes !