Union – Anderlecht: le calme retrouvé après la tempête Felice Mazzù

13 mars 2021. Alors que les joueurs et le staff de l’Union Saint-Gilloise fêtent leur remontée en D1A devant des tribunes vidées par le Covid-19, le Sporting d’Anderlecht se fend d’un tweet pour féliciter le voisin de son retour dans l’élite 48 années plus tard. « Proficiat à toute la famille unioniste. Au plaisir de vous revoir la saison prochaine, dans notre Parc et le vôtre. » Ce message transpire la sincérité tant les relations entre les trois grands clubs de la capitale – le RWDM en plus des deux autres – sont au beau fixe. Avec un terme pour les qualifier : la « zwanze ». Et cela va bien au-delà d’une expression typiquement « brusseleir ».