Nouveaux points d’intérêts politiques, un logo coloré… Groen annonce un changement de cap Le parti écologiste flamand Groen a annoncé élargir ses points d’intérêts politiques ce vendredi, lors d’une réunion qui marque le coup d’envoi de l’année politique de Groen. Au programme, en plus des sujets écologistes, le bien-être, la santé et la lutte contre les inégalités.

Les deux coprésidents du parti Groen, Nadia Naji et Jeremie Vaneeckhout. - Belga.

Par Belga Publié le 26/08/2022 à 22:41 Temps de lecture: 3 min

Groen élargit ses points d’intérêt politiques. Outre la nature, l’environnement et le climat, le parti écologiste flamand se concentrera désormais davantage sur la santé, le bien-être et la lutte contre les inégalités. C’est ce qu’ont annoncé vendredi les coprésidents Nadia Naji et Jeremie Vaneeckhout au cours de Refresh, une réunion devant durer tout le week-end et qui servira de coup d’envoi à l’année politique de Groen. Ce changement de cap s’accompagne en outre d’un nouveau logo. Pour les deux coprésidents, ces thèmes sont inextricablement liés. En effet, si le climat et l’environnement se dégradent, cela s’applique également à notre bien-être et les plus vulnérables sont les premiers touchés, expliquent-ils. « Les thèmes écologistes classiques continueront à occuper une place importante, mais Groen est davantage que cela. Nous le soulignerons encore plus à partir d’aujourd’hui avec un nouveau logo coloré et avec nos idées de contenu. »

À lire aussi Gouvernement fédéral: une rentrée politique sous le signe du budget La canicule de cet été, un signal d’alarme L’été sec et chaud qui vient de s’écouler est un nouveau signal d’alarme indiquant que la crise climatique est là et maintenant, souligne le duo. Celui-ci confirme que les thèmes verts classiques continueront à occuper une place importante dans les années à venir. En outre, le bien-être et la santé des personnes seront primordiaux, plus encore que par le passé, avec une rémunération adéquate du personnel de soutien. La lutte contre les inégalités occupera également une place plus importante. « L’inégalité dans la société s’accroît. Les riches deviennent plus riches, tandis que d’autres doivent envoyer leurs enfants à l’école avec des boîtes à pique-nique vides. Les droits des différentes minorités et notre démocratie sont également sous pression », s’inquiète Nadia Naji. « C’est pourquoi nous poursuivons sans ambiguïté la lutte contre toutes les formes d’inégalités – que ce soit la pauvreté des enfants, mais aussi le racisme, l’inégalité des sexes et la discrimination à l’égard des personnes LGBT. » À lire aussi Energie: la taxation des surprofits toujours dans les limbes Fournir des échelles plutôt qu’élever des seuils Le parti veut également se distinguer des autres formations politiques en soulignant que Groen part de l’idée que la plupart des gens sont bons. « Nous sommes convaincus que l’on peut obtenir davantage en fournissant des échelles qu’en élevant des seuils », développe Nadia Naji. Jeremie Vaneeckhout étend ce raisonnement à l’engagement en faveur du climat. Selon lui, le rôle de la politique est de faire en sorte que le choix écologique soit aussi le choix logique. « Faire sa part, même si on le veut, n’est pas toujours facile. Nous voulons renverser cette situation. En encourageant quand c’est possible et avec des politiques courageuses quand c’est nécessaire », dit-il.