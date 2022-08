Et si on gérait l’urgence «énergie» en s’inspirant de la pandémie?

Taxer les surprofits réalisés par les compagnies de gaz et d’électricité ? Il y a là quelque chose d’évident dans une situation d’exception comme celle que nous traversons. Comment en effet tolérer que des acteurs économiques engrangent des profits exponentiels alors que nombre d’entreprises et de consommateurs sont confrontés à des augmentations hallucinantes de leurs factures ? Impossible pour un gouvernement de laisser le marché – et ses spéculateurs – créer des écarts tels qu’ils portent le risque d’une explosion sociale. On exagère ? Pas vraiment, quand des bourgmestres voient frapper à la porte des CPAS des gens dont ils n’auraient jamais pensé qu’ils devraient y avoir un jour recours. Ou quand des entreprises annoncent qu’elles préfèrent arrêter de produire et mettre leurs salariés en chômage partiel vu l’incapacité à assumer les hausses de coûts énergétiques.