Adem Zorgane après la défaite du Sporting de Charleroi face à Bruges: «On ne méritait pas de perdre»

Cependant, c’est la tournure générale des événements qui lui laissait un goût amer. « On ne méritait pas cette défaite. Les Brugeois ont profité de nos erreurs pour marquer en contre-attaque. En début de la deuxième mi-temps, on a trois ou quatre occasions et ce sont encore eux qui marquent. Au total, ils ont moins d’occasions que nous, mais ils marquent plus. »

En effet, l’efficacité flandrienne aura cruellement contrasté avec le mutisme des attaquants carolos, et de Nadhir Benbouali en particulier. Adem Zorgane défendait son compatriote et ami. « Nadhir, ce n’est pas grave », assure-t-il. « La direction et le staff savent qu’il a besoin d’un temps d’adaptation à ce nouveau championnat. Il va s’adapter et il sera meilleur. Il lui manque juste le déclic. Dès qu’il aura inscrit son premier but, il va enchaîner. »