Le Sporting Charleroi renversé par le FC Bruges: les Blauw en Zwart punissent de très bons Zèbres

L’ovation du public à la fin de la rencontre ne laissait que peu de doutes. Il s’est passé quelque chose de très fort ce vendredi soir au Mambourg. Malgré la défaite face à un Bruges plus réaliste que lui, le Sporting a livré un très grand match de foot. Et son public l’a bien compris puisqu’il chantait toujours plus de 20 minutes après le coup de sifflet final. Une semaine après avoir chanté « Et le pognon tue le blason » à l’issue du succès à Zulte Waregem, le public acclamait les siens après une défaite. La preuve que le Sporting est sur la bonne voie, même s’il lui faudra un « 9 » s’il veut rêver de grandes choses. « On sait qu’il nous manque un ou deux joueurs pour aller là où on veut », pointait Edward Still après la partie, ajoutant malgré tout en substance qu’il aurait préféré « se faire dominer et gagner ce match que l’inverse ».