Guerre en Ukraine: Zelensky réclame la venue de l’AIEA à la centrale de Zaporijjia

Les autorités, déconnectée totalement jeudi du réseau national à cause de dommages sur les lignes électriques provoqués par les soldats russes, a été rebranchée vendredi.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a pressé vendredi l’AIEA d’envoyer au plus vite une mission à la centrale nucléaire de Zaporijjia, rebranchée vendredi sur le réseau électrique après une coupure totale la veille imputée aux Russes.

«Je veux souligner que la situation reste très risquée et dangereuse», a-t-il ajouté, «c’est pourquoi il est si important que la mission de l’AIEA (Agence internationale de l’énergie atomique, ndlr) arrive à la centrale aussi tôt que possible et aide à la maintenir sous contrôle ukrainien», a-t-il ajouté.

Les autorités avaient annoncé jeudi que la centrale, la plus grande d’Europe avec ses six réacteurs de 1.000 mégawatts chacun, s’était trouvée «totalement déconnectée» du réseau national à cause de dommages sur les lignes électriques provoqués par les soldats russes.

À lire aussi guerre-en-ukraine-le-sort-de-la-centrale-de-zaporijia-inquiete (2)

«Un des réacteurs de la centrale de Zaporijjia arrêtés la veille a été reconnecté au réseau électrique aujourd’hui» à 14H04 (13H04 HB), a annoncé l’opérateur ukrainien Energoatom vendredi. Il «produit de l’électricité pour les besoins de l’Ukraine» et «l’augmentation de (sa) puissance est en cours». Un deuxième réacteur a lui été reconnecté vers 21H15 (20H15 HB). Energoatom a en outre assuré que les systèmes de sécurité du site fonctionnaient normalement.

L’ONU a appelé à mettre en place une zone démilitarisée autour de la centrale pour la sécuriser et à permettre l’envoi d’une mission d’inspection internationale.

Des experts de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) y sont attendus «la semaine prochaine», selon la conseillère du ministre ukrainien de l’Energie Lana Zerkal, qui a reproché aux Russes d’"artificiellement créer des obstacles» à cette mission, ce que Moscou nie.