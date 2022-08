Jean-Pierre Elkabbach veut se consacrer à un livre sur ses rencontres

Jean-Pierre Elkabbach, qui était revenu sur l’antenne d’Europe 1 l’an dernier, n’y sera plus cette année pour pouvoir terminer un livre qui doit sortir à la fin de l’année, « Les rives de la mémoire », a-t-il indiqué à l’AFP. M. Elkabbach ne sera pas non plus sur CNews, où il animait depuis septembre 2020 l’émission politique « Repères ».

L’une des grandes figures d’Europe 1, qu’il avait quittée en 2017, Jean-Pierre Elkabbach était revenu l’an dernier sur son antenne pour mener les grands entretiens matinaux du week-end, après une refonte houleuse de la grille qui a vu de nombreux journalistes quitter la station.