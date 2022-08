Pessimistes, cinq banques abaissent leurs prévisions de croissance pour la Belgique

Plusieurs banques ont abaissé leurs prévisions de croissance pour l’économie belge cette semaine, rapportent samedi L’Echo et De Tijd sur base d’une enquête. Cela est principalement lié aux prix très élevés de l’énergie, eux-mêmes influencés par la crainte de pénuries.

Cette crainte a entraîné une hausse spectaculaire du prix du gaz en Europe. Le gaz naturel est devenu 64 % plus cher depuis le début du mois d’août. Le gaz coûte désormais sept fois plus cher qu’il y a un an et est environ dix fois plus cher qu’aux États-Unis. Quant au prix de l’électricité, il a également augmenté.