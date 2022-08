Etudes de médecine: dernier examen d’entrée, avant la mise en place d’un concours

La seconde épreuve de l’édition 2022 de l’examen d’entrée aux études de médecine et dentisterie se tient ce samedi matin, à Brussels Expo. Plus de 4.900 candidats et candidates sont attendus dès 07h30, pour une épreuve durant de 09h30 à 17h00.

Pour être autorisé à s’inscrire dans l’une des universités francophones organisant des études en médecine ou dentisterie, il faut, depuis cinq ans, passer par la case examen d’entrée. Pendant toute la journée, les jeunes seront interrogés sur huit matières, réparties en deux catégories : «connaissance et compréhension des matières scientifiques» et «communication et analyse critique de l’information». Pour acquérir le précieux sésame, il faudra obtenir au moins 8/20 dans chacune des huit matières ainsi qu’une moyenne de 10/20 pour chaque partie.